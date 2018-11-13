В Словакии выдвинули первое обвинение за участие в войне на Донбассе

В Словакии боевике грозит лишение свободы сроком от двух до восьми лет.

В Словакии впервые предъявили обвинение гражданину страны за участие в войне на Востоке Украины.

Как сообщает полиция Словакии, следователь Национального уголовного агентства МВД Словакии обвинил гражданина Марио Р. в преступном участии в боевых действиях в составе организованной вооруженной группы на территории другого государства, передает Европравда.

Это первый случай, когда гражданина Словакии обвинили в участии в боях на Донбассе против украинской армии.

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Обвиняемый Марио Р. с июля 2015 года по сегодняшний день воюет в составе пророссийских сепаратистов.

Он "принимал и принимает активное участие в боевой деятельности организованных вооруженных групп во время войны на территории другого государства, в частности в Донецкой области на Донбассе", - говорится в сообщении.

В Словакии боевику грозит лишение свободы на срок от двух до восьми лет.

Как сообщал УНИАН, в августе этого года сербская полиция по подозрению в организации участия граждан Сербии в войне в другой стране задержала лидера организации «Четницкое движение» Братислава Живковича.

Генеральная прокуратура Украины проводит следствие в отношении Живковича в деле об участии шести граждан Сербии в вооруженном конфликте на востоке Украины на стороне поддерживаемых Россией боевиков.