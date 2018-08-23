В Сербии задержали главаря местных "добровольцев", воеваших на стороне боевиков на Донбассе

Генеральная прокуратура Украины проводит следствие в отношении Живковича по делу об участии шести граждан Сербии в вооруженном конфликте на востоке Украины.

Сербская полиция по подозрению в организации участия граждан Сербии в войне в другой стране задержала лидера организации «Четницкое движение» Братислава Живковича.

Как говорится в сообщении Радио Свобода, Генеральная прокуратура Украины проводит следствие в отношении Живковича по делу об участии шести граждан Сербии в вооруженном конфликте на востоке Украины на стороне поддерживаемых Россией боевиков.

Граждан Сербии в Украине обвиняют в нападениях на украинские силы в окрестностях Донецка и Луганска в составе праворадикальной организации Unité Continentale.

Министерство внутренних дел Сербии сообщает, что подозреваемого задержали на 48 часов, затем ему должны предъявить обвинение.

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За участие сербских граждан в войнах за рубежом уголовный кодекс Сербии предусматривает наказание от шести месяцев до пяти лет лишения свободы, а для организаторов - от двух до десяти лет.

Живкович был участником боевых действий в Косово. Во время аннексии Крыма Россией в 2014 году он возглавлял группу сербских граждан, прибывших на полуостров с целью предоставить «братскую помощь» российским оккупантам.

«Четницкое движение» - незарегистрированная экстремистская организация. Во Второй мировой войне «четниками» называли подразделения, которые сотрудничали с немецкими оккупантами в борьбе против партизан.

В феврале 2018 года Высший суд в Белграде огласил 28 приговоров в отношении сербских граждан, участвовавших в войне в Украине. 26 из них признали себя виновными и пошли на соглашение со следствием. Четырех человек приговорили к срокам заключения, остальные получили условные сроки.

Напомним, в рамках расследования относительно развязывания Россией агрессивной войны против Украины украинские правоохранители установили личности 54 иностранных наемников, которые принимали участие в боевых действиях против Украины. Большинство из них - итальянцы, но есть и французы, испанцы, сербы, финны, чехи и даже один гражданин США. Их исчерпывающий список Киев передал в Международный уголовный суд.