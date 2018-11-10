За минувшие сутки на Донбассе погибли двое украинских военных

По данным разведки, в течение прошлых суток, двое российских оккупантов были уничтожены, еще два - получили ранения.

На протяжении прошлых суток, 9 ноября, оккупанты 9 раз открывали огонь по позициям операции Объединенных сил. Трижды противник использовал вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

В результате боевых действий, два украинских военнослужащих получили смертельные ранения, сообщили в пресс-службе ООС.

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Враг осуществлял обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Крымское, Вольное, Луганское, Авдеевка, Пески, Тарамчук, Березовое и Гнутово.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 120 мм враг дважды обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Луганского. Именно неподалеку от этого населенного пункта на Светлодарском направлении, оккупанты проявили наибольшую огневую активность. Возле Крымского, под прикрытием огня из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов 82-го калибра, наши позиции обстреливал снайпер", - говорится в сообщении.

По данным разведки, в течение прошлых суток, двое российских оккупантов были уничтожены, еще два - получили ранения.

Сегодня, 10 ноября, один вражеский обстрел зафиксирован вблизи Тарамчука. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь нет.