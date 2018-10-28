С начала суток боевики пять раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе - штаб

Сегодня, 28 октября, российско-оккупационные бандформирования осуществили пять обстрелов позиций украинских военных на Донбассе.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В частности, боевики открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалёку от Авдеевки и Тарамчука.

«На Приазовье, кроме стрелкового оружия, враг обстрелял позиции Объединенных сил возле Водяного и Лебединского из станковых противотанковых гранатометов, а в районе Гнутово - из минометов калибра 82 мм», - говорится в сообщении.

В соответствии с информацией, в результате вражеского огня ни один украинский военнослужащий не пострадал.

«Во всех случаях открытия огня противником принимаются адекватные меры», - отметили в штабе.