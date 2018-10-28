Объединенные силы проведут антитеррористические мероприятия в Краматорске - штаб

Командование призвало жителей города не покидать без необходимости свои дома и соблюдать правила безопасности.

Объединенные силы 31 октября и 1 ноября текущего года проведут превентивные меры по противодействию террористическим и диверсионным угрозам в городе Краматорск Донецкой области.

«В связи с проведением превентивных мер по противодействию террористическим и диверсионным угрозам командование Объединенных сил призывает жителей города Краматорск не покидать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и т.д.», - сообщается на странице штаба ООС в Facebook.

Отмечается, что в случае необходимости передвижения в другие районы города во избежание недоразумений нужно обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справка об обучении).

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В штабе подчеркнули, что все действия будут проходить в рамках действующего законодательства и санкционированы командующим Объединенными силами генерал-лейтенантом Сергеем Наевым.

«Ситуация с антитеррористической угрозой находится под контролем. В случае получения информации о причастности неизвестных лиц к ДРГ или террористическим подразделениям боевиков немедленно сообщайте на адрес дежурных служб главного отдела в Краматорске ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях по тел. 06264-3-03-33 и Краматорского городского отдела ГУ НПУ в Донецкой области по тел. 102, 06264-7-02-47», - говорится в сообщении.

Также в штабе призвали не паниковать и придерживаться личной безопасности, напоминая, что согласно требованиям постановления Кабинета министров №92 от 18 февраля 2016 года принято решение об установлении в Донецкой и Луганской областях и АР Крым уровня террористической угрозы «красный».