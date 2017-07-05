Сегодня отмечается день освобождения от сепаратистов Славянска и Краматорска (видео)

Началом захвата Славянска пророссийскими боевиками считается 12 апреля 2014 года. В ночь с 12 на 13 апреля на заседании СНБО было принято решение о проведении антитеррористической операции с целью нормализации ситуации на востоке Украины. С 09:00 13 апреля началось освобождение Славянска.

За время боевых действий в Славянске украинская армия потеряла 70 бойцов. Наемники самопровозглашенной ДНР отступили лишь через 2,5 месяца. Украинская армия вошла в Славянск и Краматорск и подняла украинский флаг над администрацией.

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Отступление террористов позволило 5-6 июля установить украинский контроль над Краматорском, Артемовском (Бахмутом), Дружковкой и Константиновкой. В результате обстрелов в Славянске повреждены 34 здания, в том числе 4 школы. Ущерб от разрушения домов оценили в 1,5 миллиарда гривен.