Из интервью Хуга убрали цитату об отсутствии прямых доказательств вмешательства РФ на Донбассе

В Foreign Policy отметили, что высказывание Хуга не передавало его предполагаемой точки зрения.

Американское издание Foreign Policy отредактировало текст интервью с первым замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александром Хугом, убрав его ремарку о том, что у наблюдателей нет прямых доказательств российского вмешательства в конфликт на Донбассе.

Соответствующие правки были внесены в текст 25 октября.

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«В более ранней версии Хуг завил, что ОБСЕ не видела прямых доказательств российского вмешательства на востоке Украины. Мы убрали эту ремарку, поскольку она не передавала его предполагаемой точки зрения. Он приводит факты и наблюдения, которые зафиксировали его наблюдатели», – уточнили в издании.

Напомним, в более ранней версии интервью Хуг, отвечая на вопрос о позиции ОБСЕ по поводу вмешательства России в события на востоке Украины, заявил следующее.

"Что касается того, что мы увидели на месте, мы не увидели прямых доказательств (российского вмешательства - УНИАН). Впрочем, мы видели конвои, которые выезжают и въезжают в Украину по грунтовым дорогам посреди ночи в местах, где нет официального пересечения границы".

По словам Хуга, который в этом месяце покидает свой пост в СММ ОБСЕ, на одном из участков приграничной территории международные наблюдатели зафиксировали незаконное пересечение границы и опубликовали соответствующее видео.

"Мы видели особые виды оружия, которые мы в деталях описали, включая военное электронное вооружение. Мы также разговаривали со взятыми в плен украинской армией пленниками, которые заявляют, что они служат российской армии и во время ротации участвуют в военных действиях в Украине", - отметил Хуг.

Он также добавил, что в ОБСЕ видели людей с опознавательными знаками армии Российской Федерации, но, по его словам, "такую униформу можно купить где угодно".