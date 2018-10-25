"Такую форму можно купить где угодно": Хуг заявил, что ОБСЕ не увидела прямых доказательств российского вмешательства на востоке Украины

Первый заместитель руководителя СММ ОБСЕ в Украине говорит, что российскую военную форму можно "купить где угодно".

Первый заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявляет, что мониторинговая миссия ОБСЕ не увидела доказательств российского вмешательства на востоке Украины.

Об этом сообщает «Голос Америки» со ссылкой на его интервью Foreign Policy.

На вопрос, какова позиция ОБСЕ по поводу вмешательства России в события на востоке Украины, Хуг ответил: "Что касается того, что мы увидели на месте, мы не увидели прямых доказательств (российского вмешательства - УНИАН). Впрочем, мы видели конвои, которые выезжают и въезжают в Украину по грунтовым дорогам посреди ночи в местах, где нет официального пересечения границы".

По словам Хуга, который в этом месяце покидает свой пост в СММ ОБСЕ, на одном из участков приграничной территории, международные наблюдатели зафиксировали незаконное пересечение границы и опубликовали соответствующее видео.

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"Мы видели особые виды оружия, которые мы в деталях описали, включая военное электронное вооружение. Мы также разговаривали со взятыми в плен украинской армией пленниками, которые заявляют, что они служат российской армии и во время ротации участвуют в военных действиях в Украине", - отметил Хуг.

Он также добавил, что в ОБСЕ видели людей с опознавательными знаками армии Российской Федерации, но, по его словам, "такую униформу можно купить где угодно".

"Мы видели также опознавательные знаки Германии, Испании и других, но также - России", - подчеркнул Хуг.

Напомним, что Хуг по завершении срока в октябре уходит с поста первого заместителя главы миссии в Украине.