В сети показали ликвидированных на Донбассе боевиков "Веста" и "Вомера" (фото)

На Донбассе в районе Еленовки Волновахского района был убит боевик Вакумава Михаил по кличке "Вомер".

В среду, 24 октября, на Донбассе в районе Еленовки Волновахского района был убит боевик Вакумава Михаил по кличке "Вомер" родом из российского Новошахтинска.

Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан опубликовал его фото на странице в Facebook.

Также он рассказал о смерти еще одного террориста. Так, на Донбассе 24 октября был убит боевик 1997-го года рождения Данил Турбин "Вест" с Урала.

Как сообщал УНИАН, в сети показали ликвидированного на Донбассе боевика "Демона".