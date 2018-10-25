В сети показали ликвидированных на Донбассе боевиков "Веста" и "Вомера" (фото)
16:33, 25 октября 2018Война
6053 0
На Донбассе в районе Еленовки Волновахского района был убит боевик Вакумава Михаил по кличке "Вомер".
Бевик Вакумава Михаил по кличке "Вомер" был убит в районе Еленовки / Facebook Анатолий Штефан
В среду, 24 октября, на Донбассе в районе Еленовки Волновахского района был убит боевик Вакумава Михаил по кличке "Вомер" родом из российского Новошахтинска.
Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан опубликовал его фото на странице в Facebook.
Также он рассказал о смерти еще одного террориста. Так, на Донбассе 24 октября был убит боевик 1997-го года рождения Данил Турбин "Вест" с Урала.
Facebook Анатолий Штефан
Как сообщал УНИАН, в сети показали ликвидированного на Донбассе боевика "Демона".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter