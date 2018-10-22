В "ДНР" появился еще один "чиновник" из России - журналист (фото)

Главой "верховного суда "ДНР" стал гражданин РФ Андрей Ким.

В "ДНР" появился "председатель верховного суда" Андрей Ким. Оказалось, что он - гражданин РФ.

"Сразу закрались подозрения, что человек не местный, заблудился. И точно, Ким - гражданин РФ, работал раньше в Следственном Комитете", - пишет на своей странице в Facebook журналист Денис Казанский.

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Он рассказала, что во время службы Ким получил служебную квартиру, но после увольнения в 2012 году жилье у него забрали. Пытался в суде отстоять свое право на квадратные метры, но безуспешно.

"Очевидно, после этого и поехал в Донецк, поправлять материальное положение и зарабатывать на новое жилье. Теперь целый "председатель верховного суда". Гражданская война такая гражданская...", - отметил Казанский.

Ранее журналист Денис Казанский рассказал, как сербский наемник "ДНР" Деян Берич подзаработал на войне на Донбассе.