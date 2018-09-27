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"Нажился на Донбассе": журналист рассказал, как сербский наемник "ДНР" подзаработал на войне

10:45, 27 сентября 2018
Война
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Деян Берич - в центре / Сайт боевиков

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Он его оценил в более чем миллион рублей. Об этом в Twitter сообщает журналист Денис Казанский.

"Неплохо сербский наемник Берич на войне подзаработал. Получил участочек в 21 га под Рязанью, теперь продает. Хочет больше миллиона рублей. Какой только сброд не нажился на Донбассе и горе его жителей. Со всего света слетелись стервятники", – пишет он.

Как сообщал УНИАН, в конце марта на Донбассе подстрелили известного наемника "ДНР" из Сербии Деяна Берича. Ранее он был ранен на Донбассе в августе 2017 года.

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Теги: #Донбасс#Россия#наемники