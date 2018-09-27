"Нажился на Донбассе": журналист рассказал, как сербский наемник "ДНР" подзаработал на войне
Сербский наемник Деян Берич, воевавший на стороне боевиков на Донбассе, собрался продавать "заработанный" им участок земли в России.
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Он его оценил в более чем миллион рублей. Об этом в Twitter сообщает журналист Денис Казанский.
"Неплохо сербский наемник Берич на войне подзаработал. Получил участочек в 21 га под Рязанью, теперь продает. Хочет больше миллиона рублей. Какой только сброд не нажился на Донбассе и горе его жителей. Со всего света слетелись стервятники", – пишет он.
Как сообщал УНИАН, в конце марта на Донбассе подстрелили известного наемника "ДНР" из Сербии Деяна Берича. Ранее он был ранен на Донбассе в августе 2017 года.
Неплохо сербский наемник Берич на войне подзаработал. Получил участочек в 21 Га под Рязанью, теперь продает. Хочет больше миллиона рублей.— Денис Казанський (@den_kazansky) September 26, 2018
Какой только сброд не нажился на Донбассе и горе его жителей. Со всего света слетелись стервятники. "Освободители", блядь pic.twitter.com/iaW70uG2ko