Вблизи шахты Бутовка погибла 19-летняя военная (фото)

Солдат 92-ой бригады Олеся Бакланова была на боевом посту, когда получила смертельное ранение.

Солдат 92-ой бригады Олеся Бакланова была на боевом посту, когда получила смертельное ранение.

Трагедия произошла 10 октября вблизи Шахты Бутовка (Донецкая область), в 300 метрах от позиций противника. Как рассказал KHARKIV Today боевой побратим Олеси Вячеслав, смертельное ранение она получила, когда выглянула для осмотра боевых позиций из бойницы.

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"Была тишина, ничего не предвещало беды. Мы раз в несколько минут просматриваем позиции с бойницы, было уже почти восемь часов, и она вылезла в бойничку, посмотрела в прибор ночного видения. По словам моего зама, который был ее напарником, когда он зашел посмотреть, где она, то увидел, что Леся лежит - сначала подумал, что, может, сознание потеряла, но потом оказалось, что нет. Я не думаю, что это был снайпер. Я видел фото… Снайпер вряд ли стреляет очередью", - рассказал Вячеслав.

Вячеслав служил с Лесей в одном батальоне, но в разных подразделениях. По его словам, контракт с 92-ой бригадой она подписала в 18 лет. Воевала в Марьинке.

Родом Олеся Бакланова из Луганской области. В день трагедии она подписала рапорт о том, чтобы поехать в вуз сдать сессию.

Как сообщалось, 10 октября на Донбассе в зоне проведения ООС погибли четверо украинских военных.