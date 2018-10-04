"Последняя осень для террористов": в Донецке рассказали о настроениях в "ДНР"

У многих террористов "ДНР" - "чемоданное" настроение, рассказал источник в Донецке.

Боевики оккупированного Донецка находятся в "чемоданном" настроении.

Об этом заявил 40-летний предприниматель Владимир из оккупированного Донецка, передают "Факты".

"Есть ощущение, что смерть "главы" так называемой "Донецкой народной республики" поставила жирную точку в истории ее существования, что нынче последняя осень для ОРДЛО", — сказал он.

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По словам дончанина, жители Донецка давно знают, что все, что ни делается здесь — к худшему.

"Это там, на "материке" (так мы называем мирную территорию Украины), есть оппозиция, а тут все проще — кто у власти (хотя она вроде бы сменилась), тот и контролирует буквально все", — сообщил Владимир, добавив, что "у многих "чиновников" настроение чемоданное".

Как сообщал УНИАН, Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка. В СБУ предположили, что его смерть могла стать результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего связанных с перераспределением бизнеса. Кроме того, в СБУ не исключали причастности к убийству главаря боевиков российских спецслужб, для которых достаточно одиозная фигура Захарченко могла стать ненужной и мешать.

Так называемый «народный совет «ДНР» назначил временно исполняющим обязанности главы «республики» Пушилина. Кроме того, информационные ресурсы террористов сообщают, что на 11 ноября назначены «внеочередные выборы главы «ДНР» и «парламента».