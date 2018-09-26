На Донбассе боевики 24 раза обстреляли силы ООС, пятеро военных ранены (видео)

Ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.

Боевики 24 раза открывали огонь по позициям украинских войск. В том числе – из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook. Так, в течение минувших суток враг осуществлял обстрелы позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Золотое, Катериновка, Новолуганское, Зайцево, Пески, Тарамчук, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, с минометау калибра 82 мм боевики обстреливали позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Гнутово.

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В ходе боевых действий 5 военнослужащих Объединенных сил получили ранения. По данным разведки, двое боевиков российско-оккупационных войск за прошедшие сутки уничтожены и еще 6 ранены.

"С начала текущих суток противник обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Крымское из гранатометов и стрелкового оружия. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что боевики возле Счастья устраивают "смертельное сафари" на бойцов ВСУ.