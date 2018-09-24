Боевики возле Счастья устраивают "смертельное сафари" на бойцов ВСУ – штаб

Защитники Счастья рассказали, что в последнее время вражеские снайперы действуют парами, очень профессионально и нарушают неписаные правила людей этого дела.

На Луганщине некоторые участки линии разграничения с боевиками редко упоминаются в ежедневных сводках, однако это совсем не означает, что там военнослужащие Объединенных сил спокойно несут службу. В одном из таких мест сейчас находятся защитники Счастье.

Об этом говорится в материале, обнародованном на странице пресс-центра ООС в Facebook.

По словам командира подразделения Игоря, расстояние от боевых позиций ВСУ к оккупантам всего 40-50 метров – ровно столько в ширину Северский Донец, который разделяет стороны. «Какому-то автоматчику первого года службы не так уж и трудно попасть в цель с такой дистанции. Это первая, но далеко не последняя опасность, которой ежедневно подвергаются мои подчиненные...Так, нередко ночью украинские воины замечают на противоположном берегу движение вражеских разведчиков, которые ищут прорехи в нашей обороне и имеют целью переправиться на нашу сторону», – отмечает Игорь.

Защитники Счастья рассказали, что в последнее время вражеские снайперы действуют парами, очень профессионально и нарушают неписаные правила людей этого дела. К примеру, в последнее время они начали использовать тактику «подранка». То есть не убивают украинского солдата, а стреляют в ногу, чтобы тот не смог передвигаться и звал на помощь. Далее они ждут прибытия резервной группы или военных медиков и потом устраивают смертельное «сафари».

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«Недавно напротив нашей позиции работало аж 4 вражеских снайпера. Специально ранили нашего парня в правое бедро, но украинец зигзагом быстро полез в укрытие. Две пули 7,62 мм пролетели выше и правее от него. Этого было достаточно, чтобы наши пулеметчики «сфотографировали» место их лежбища. Отработали по ним из ДШК. Патронов не пожалели. В результате, двух оккупантов точно не стало», – говорит молодой офицер.

После этого наши армейцы несколько дней ждали ответный ход. «Но куда там – в их рядах одни трусы, и они еще долго не приближались к реке», – отметил военный.

Защитники Счастья рассказали и о другом запрещенном приеме, что используют оккупанты. Суть его заключается в том, что боевики первыми стреляют из запрещенных минометов или из крупнокалиберных пулеметов по нашим позициям и немедленно вызывают патрули ОБСЕ, рассказывая им сказку, что, якобы, плохие украинцы их обстреляли. Пока военнослужащие Объединенных сил готовятся дать адекватный ответ, прибывают международные наблюдатели. Последние могут увидеть только выстрелы ВСУ в ответ, не зная, кто именно первым начал.

«Чтобы нас не обвинили в нарушениях минских договоренностей, во время таких провокационных обстрелов напрягается вся наша разведка и мы действуем очень осторожно. То есть действуем адекватно и, как говорят, с умом», – пояснил командир взвода Олег.

«За четыре года мы научились хорошо бороться с противником и вскоре освободим всю Украину от российской нечисти. По ту сторону реки население уже давно разочаровалось в «русском мире» и мечтает о возвращении на их дома желто-синих флагов. Последний факт не раз подтверждала разведка. Поэтому, так сказать, свои медали мы держим близко. А вдруг придется шагать по Луганску в составе парадных подразделений воинов-освободителей, а мы уже готовы», – уверенно утверждает командир подразделения Объединенных сил Игорь.