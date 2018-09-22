В Украине создадут центр по противодействию БПЛА

Ученый также отметил, что APS уже проводили тренинги для украинских силовиков и сотрудников гражданских ведомств, ответственных за защиту критической инфраструктуры, последний из которых состоялся в сентябре 2018 года.

В Украине будет создан международный тренировочный центр по противодействию беспилотным летательным аппаратам (БПЛА).

Об этом в комментарии GuildHall заявил Радослав Пищевич, главный конструктор корпорации «Advanced Protected System»(APS).

«В связи со сменой характера современной войны, как на линии боевых действий, так и в глубоком тылу все чаще БПЛА используются для ведения не только различного рода разведки и шпионажа, но и для нанесения огневых ударов, в том числе по объектам критической инфраструктуры. Основное количество БПЛА, которые используются для этого, — небольшие сравнительно дешевые гражданские дроны, которые можна купить в любом интернет-магазине. В связи с их малоразмерностью их крайне тяжело обнаружить и нейтрализовать. Наша задача сегодня — используя собственную систему «CTRL+SKY», а также украинские технические разработки начать готовить специалистов новой генерации, способных эффективно противодействовать этим угрозам. Украина — лучшее место для создания такого центра, поскольку, к сожалению, имеет колоссальный практический опыт, накопленный в ходе таких атак, как на Донбассе, так и в других регионах Украины,» — объяснил Радослав Пищевич.

Ученый также отметил, что APS уже проводили тренинги для украинских силовиков и сотрудников гражданских ведомств, ответственных за защиту критической инфраструктуры, последний из которых состоялся в сентябре 2018 года. В нем участвовали представители соответствующих подразделений Вооруженных сил Украины, СБУ, Госпогранслужбы, Национальной гвардии, а также сотрудники структур безопасности Минэнерго и Мининфраструктуры.

«Украинцы лучше других понимают какими техническими характеристиками должны обладать современные средства противодействия малоразмерным БПЛА. Для нас открытие тренировочного центра — это также возможность самим учиться и делать нашу систему еще более эффективной. Уже сейчас мы ведем переговоры с двумя ведущими предприятиями «Укроборонпрома» о интеграции в нашу систему их разработок. Речь идет как о использовании украинских средств радио-электронного подавления, так и физического уничтожения целей. Вместе мы можем создать систему, которая не будет иметь аналогов в мире,» — рассказал Пищевич.