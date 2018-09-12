Представлять боевиков "ДНР" на переговорах в Минске будет бывшая помощница нардепа, известна своими вульгарными фото

Пушилин назначил Никонорову "представителем "ДНР" на переговорах в Минске.

Представлять главарей "ДНР" на переговорах в Минске по Донбассу будет Наталья Никонорова, так называемая и.о. "министра иностранных дел "ДНР".

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Стоит отметить, что Никонорова ранее ездила на заседание политического подгруппы ТКГ.

С 2014 года "ДНР" на переговорах представлял Пушилин, который после убийства главаря боевиков Александра Захарченко возглавил псевдореспублику.

Никонорова с 2006 по 2012 годы работала помощником депутата Верховной Рады Украины. Она внесена в базу сайта "Миротворец".

Стоит отметить, что новая представительница террористов на переговорах в Минске известна своими вульгарными фото в соцсетях.