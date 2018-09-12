В "ДНР" нашли замену Пушилину на переговорах в Минске по Донбассу

С 2014 года представителем "ДНР" в Контактной группе был сам Пушилин.

Представителем террористов в Минске стала так называемая и.о. "главы МИД "ДНР" Наталья Никонорова.

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Об этом сообщили ресурсы террористов. "Назначить постоянным полномочным представителем "ДНР" на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске Никонорову Наталью Юрьевну", — отмечается в тексте "указа" нового главаря "ДНР" Дениса Пушилина, который до недавнего времени представлял "республику" в Минске.

7 сентября "народный совет "ДНР" назначил временно исполняющим обязанности главаря "ДНР" Дениса Пушилина.

Как сообщал УНИАН, Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане "Сепар" в центре Донецка. На пост главаря "ДНР" был временно назначен Дмитрий Трапезников.