Наблюдатели ОБСЕ за выходные зафиксировали 232 взрыва на Донбассе

Подавляющее большинство нарушений зафиксировано в Донецкой области.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявляет, что за прошедшие выходные в Донецкой и Луганской областях зафиксировала 232 взрыва.

Об этом говорится в отчете миссии за выходные, сегодня опубликованном на сайте ОБСЕ.

"В период с вечера 7 до вечера 8 сентября в Донецкой области Специальная мониторинговая миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав, в частности, 57 взрывов против ориентировочно 90", - отметили наблюдатели.

Читайте такжеВсе стороны не выполняют Минские соглашения на Донбассе - Хуг

За сутки, с вечера 8 до вечера 9 сентября СММ констатировала очередное увеличение количества таких нарушений - 155 взрывов.

В частности, в Донецкой области нарушения были зафиксированы в районе Светлодарска, Донецкой фильтровальной станции и Пищевика.

В Луганской области наблюдатели ОБСЕ с вечера 7 до вечера 8 сентября задокументировали увеличение количества нарушений режима прекращения огня, в частности, 27 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (2 взрыва). А с вечера 8 до вечера 9 сентября миссия констатировала уменьшение количества таких нарушений, в частности, 3 взрыва.

Ранее УНИАН сообщал, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в оккупированной части Донбасса 23 танка и 29 артиллерийских установок неустановленного типа.