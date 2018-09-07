Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на оккупированном Донбассе около 20 танков и около 30 артустановок

Вооружение зафиксировано в Мирном и Круглике.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявляет, что зафиксировала на оккупированной части Донбасса 23 танка и 29 артиллерийских установок неустановленного типа.

Об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 5 сентября до 19:30 6 сентября, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

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"4 сентября за соответствующими линиями отвода, однако за пределами выделенных мест хранения вооружения в неподконтрольных правительству районах на основе доступных СММ данных воздушного наблюдения было выявлено наличие 19 танков (неустановленного типа) и 29 единиц буксируемой артиллерии (неустановленного типа) на полигоне вблизи населенного пункта Мирное", - говорится в отчете.

"6 сентября наблюдатели видели 4 танка (Т-64) на полигоне возле села Круглик (31 км юго-западнее Луганска)", - заявили наблюдатели.