Кому было выгодно убийство Захарченко: Тука назвал фамилии

Приложить руку к взрыву в донецком ресторане «Сепар» 31 августа мог и главный оппонент Захарченко - Ходаковский.

В ликвидации главаря боевиков «ДНР» Александра Захарченко могло быть заинтересовано как его близкое окружение и оппоненты, так и сбежавший в Россию «младоолигарх» Сергей Курченко.

Причина — перераспределение финансовых потоков на оккупированном Россией Донбассе. Об этом в интервью "Фактам" заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

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По его словам, приложить руку к взрыву в донецком ресторане «Сепар» 31 августа мог главный оппонент Захарченко — перешедший на сторону боевиков в 2014 году бывший сотрудник СБУ Александр Ходаковский. Последнего, критиковавшего «лидера» за воровство в крупных масштабах, еще в 2015 году сместили с поста секретаря «собеза ДНР». «Ходаковский неоднократно открыто обвинял Захарченко в колоссальных хищениях и публично угрожал передать все собранные материалы в Москву», — заявил Тука.

Вторым в списке замминистра назвал пострадавшего во время взрыва в «Сепаре» «министра доходов и сборов» Александра Тимофеева («Саша Ташкент»): «У закадычных друзей с недавних пор тоже испортились отношения. Он обвинял Захарченко в крысятничестве. До чего докрысятничались — не знаю».

Также в списке тех, кто был заинтересован в ликвидации «Захара», замкнувшего на себе большинство финансовых потоков, называют и сбежавшего в Россию «младоолигарха» из окружения бывшего президента Януковича Сергея Курченко. Его возможную заинтересованность Георгий Тука связывает с тем, что после блокады ОРДЛО «резко увеличился финансовый «пирог» «ДНР», а также аппетиты тех, кто его «покусывал.

Как сообщал УНИАН, в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка 31 августа главарь "ДНР" Александр Захарченко убит, а Тимофеев получил ранения. Кроме того, ликвидирован охранник Захарченко.