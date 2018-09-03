В Донецке в прямом эфире боевик напал на российского пропагандиста (видео)

На связи со студией пропагандист в момент нападения обсуждал актуальные настроения в оккупированном Донецке.

На российского пропагандиста Семена Пегова в Донецке напал неизвестный мужчина в военной форме. Событие произошло во время прямого телевизионного включения российского Первого канала. Читайте такжеСмерть Захарченко активизировала российских пропагандистов, боевики провоцируют ВСУ - Минобороны «Это была провокация абсолютно неадекватного человек в форме», - прокомментировал сам Пегов ситуацию, передает antikor.com.ua. На связи со студией пропагандист в момент нападения обсуждал актуальные настроения в оккупированном Донецке в связи с ликвидацией главаря боевиков так называемой «ДНР» Александра Захарченко.

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