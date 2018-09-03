На похороны Захарченко людей свозили принудительно - журналист (фото)

Автобусы, которыми свозили людей на плановую скорбь по Захарченко, запечатлели журналисты.

В сети появились доказательства того, что массовку на похоронах главаря "ДНР" Александра Захарченко в Донецке создавали принудительно.

Соответствующие фото на своей странице в Facebook опубликовал блогер Денис Казанский.

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"Свозили их, разумеется, принудительно. Автобусами. По разнарядке. Тут ничего нового нет - в Донецке с незапамятных времён массовость митингов обеспечивали с помощью студентов, бюджетников и других подневольных лиц. Я на это ещё на акциях ПР насмотрелся", - рассказал журналист.

По его словам, автобусы, которыми свозили людей на плановую скорбь, парковали на набережной, где их запечатлели журналисты «Новостей Донбасса».

"Там они дождались окончания церемонии и развезли «скорбящих», когда нужна картинка была обеспечена. Вот и вся история. Делать какие-то глубокие выводы о популярности Захарченко и "ДНР" в целом по виду подневольной массовки я бы не стал", - подчеркнул Казанский.

Как сообщал УНИАН, Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка.

Боевики на временно оккупированной территории Донецкой области заявили об «украинском следе» в деле об убийстве главаря «ДНР» и задержали 14 человек.

В СБУ предположили, что его смерть могла стать результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего, связанных с распределением бизнеса. Кроме того, в СБУ не исключали причастности к убийству главаря боевиков российских спецслужб, для которых достаточно одиозная фигура Захарченко могла стать ненужной и начала мешать.

В МИД РФ в убийстве Захарченко обвинили Украину.