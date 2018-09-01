Разнесенный "Сепар": как выглядит место убийства главаря "ДНР" Захарченко (фото)

У кафе, где боевик поминал Кобзона, вынесло стекла.

Агентство Reuters опубликовало фотографии кафе "Сепар" в оккупированном Донецке, где был убит главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко.

Частично разрушенное взрывом здание на утро после убийства охраняют местные боевики. В кафе вылетели стекла и двери, вокруг заведения обломки мебели и вывески.

СМИ сообщали, что взрывчатка, которая и убила Захарченко, могла быть заложена в светильнике за столиком в кафе, где обычно тот проводил время. К заведению главный террорист Донетчины наведался якобы для того, чтобы поминать умершего "героя ДНР" - певца Иосифа Кобзона.

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Напомним, в центре Донецка 31 августа прогремел взрыв возле кафе "Сепар", в результате взрыва было убито главаря "ДНР" Александра Захарченко. По данным террористов, вместе с ним был убит его охранник, пострадало еще 12 человек.

Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что к гибели главаря террористов "ДНР" Александра Захарченко может быть причастен Киев. Служба безопасности Украины считает это междоусобными войнами между террористами, которые не могут поделить власть и деньги.

Выполнять обязанности главаря группировки "ДНР" после убийства Захарченко будет "вице-премьер Дмитрий Трапезников. В 2001-2005 годах он был менеджером футбольного клуба "Шахтер", отвечал за развитие фан-движения. Трапезникова называли "серым кардиналом" группировки.