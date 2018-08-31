Убийство Захарченко: в Донецке боевики начали массово задерживать людей на улицах

По имеющейся информации, аресты происходят по всему оккупированном Донецке.

Контролируемые Россией боевики задерживают людей на улицах Донецка после убийства их главаря Александра Захарченко.

Об этом в социальной сети Facebook сообщил представитель Уполномоченной Верховной Ради по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

«Сейчас на территории ОРДО после взрыва в Донецке активисты и местные источники сообщают, что «спецслужбы» незаконных вооруженных формирований «ДНР» повально задерживают людей прямо на улицах, за последние 1,5 часа поступило 8 сообщений», - сообщил Лисянский

«Аресты проходят по всему городу, задержание уже были на улицах: бульвар Пушкина, Артема, Комсомольский проспект, Площадь Ленина, р-н Драматического театра, проспект Гурова, Университетская», - добавил представитель омбудсмена.

Также он обратился ко всем, у кого родственники и близкие были задержаны, сообщать ему об этом по номерам телефона 0968688502 и 0993178502.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 августа, стало известно о гибели главаря боевиков «ДНР» Захарченко - он получил смертельное ранение в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка, в котором на тот момент находился.

В Службе безопасности Украины подтвердили факт гибели Захарченко и высказали предположение, что его смерть может быть результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего, связанных с распределением бизнеса, отобранного в течение 2014-2018 годов. Кроме того, в СБУ не исключают причастности к убийству главаря боевиков и российских спецслужб, для которых достаточно одиозная фигура Захарченко могла стать лишней и мешать.

В Министерстве иностранных дел РФ обвинили Украину в убийстве Захарченко и потребовали от Запада гарантировать проведение непредвзятого расследования убийства главаря «ДНР».

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Захарченко и пообещал оккупированному Донбассу поддержку после убийства главаря боевиков «ДНР».