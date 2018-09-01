Боевики начали понемногу выпускать людей с ОРДО

Напомним, за убийство главаря "ДНР" Захарченко въезд и выезд с Донецка закрыли.

Боевики ОРДО начали единичный пропуск граждан и автомобилей в направлении выезда из оккупированной территории.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба по состоянию на 14:00 субботы.

"В настоящее время известно, что оккупанты проводят тотальный контроль всех лиц и транспорта, которые пытаются выехать из оккупированной территории, однако начали единичный пропуск граждан и автомобилей", - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе добавили, что оформление пограничниками из состава Объединенных сил в направлении временно оккупированной территории не прекращалось, однако фиксируются отдельные отказы гражданам в пересечении линии разграничения со стороны российских наемников.

Пограничники также напомнили, что с целью улучшения условий пересечения гражданами линии разграничения, по решению командующего объединенных сил, со 2 по 7 сентября будет временно прекращено осуществление пропускных операций в КПВВ "Станица Луганская". Остальные КПВВ в районе операции Объединенных сил будут функционировать в штатном режиме.

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31 августа главарь боевиков ОРДО Александр Захарченко погиб в результате взрыва в центре Донецка. Позже представитель "оперативного командования ДНР" Эдуард Басурин заявил, что в результате взрыва погибли два человека, девять - пострадали.

В связи с убийством Захарченко въезд и выезд из Донецка закрыли.

РосСМИ сообщили о задержании подозреваемых в покушении на Захарченко. Отмечалось, что задержанные - "украинские диверсанты и связанные с ними лица".

В Госпогранслужбе Украины сообщили, что на КПВВ в пределах Донецкой области движение граждан осуществляется только в направлении временно оккупированной территории (ВОТ), в обратном направлении движения граждан и транспорта нет.

1 сентября представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский сообщил, что боевики не выпускают людей с территории оккупированной Донецкой области ни в Россию, ни на оккупированную территорию Луганской области.

Первый замглавы Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко сообщила, что Украина просит координаторов ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе в Минске и гуманитарной подгруппе обратиться к к представителям ОРДО для разблокирования работы КПВВ на Донбассе.