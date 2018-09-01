КПВВ на линии разграничения перешли на осенний график работы

Пропуск лиц и транспортных средств осуществляется с 7.00 до 18.30.

С сегодняшнего дня все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения Операции Объединенных сил начали работу по осеннему графику работы.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, пропуск лиц и транспортных средств осуществляется с 7.00 до 18.30.

Изменение временного режима в первую очередь связано с вопросами безопасности, добавили в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, на КПВВ в пределах Донецкой области движение граждан происходит только в направлении временно оккупированной территории, в обратном направлении передвижения людей и транспортных средств нет.

По словам граждан, следовавших через линию разграничения на временно оккупированную территорию Украины и вернувшихся на КПВВ, пограничникам из состава Объединенных сил стало известно, что российско-оккупационные войска осуществляют выборочный пропуск только в направлении ВОТУ и полностью отказывают в выезде на территорию, подконтрольную украинскими властями.

Напомним, с 1 июня КПВВ осуществляли пропуск лиц и транспортных средств по летнему графику работы: с 6.00 до 20.00.