Ситуация на линии соприкосновения на фоне убийства Захарченко полностью контролируется - ООС

Украинские военные находятся в постоянной боевой готовности, заявил командующий Объединенных сил.

Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что ситуация на линии соприкосновения с оккупированными территории Донецкой и Луганской области на фоне убийства подконтрольного Кремлю главаря боевиков Александра Захарченко полностью контролируется.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

«Командование Объединенных сил сообщает, что ситуация на линии соприкосновения и на подконтрольной территории Донецкой и Луганской областей полностью контролируемой. Воинские части и правоохранительные органы в районе проведения операции Объединенных сил находятся в постоянной боевой готовности. Подразделения Национальной полиции, Национальной гвардии Украины бдительно выполняют служебно-боевые задачи на блокпостах», - говорится в сообщении

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«Объединенные силы обеспечат безопасность украинских граждан в районе проведения операции и устранят любые угрозы военного и террористического характера», - отметили в штабе ООС.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 августа стало известно о гибели главаря боевиков «ДНР» Захарченко - он получил смертельное ранение в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка, в котором он на тот момент находился.

В Службе безопасности Украины подтвердили факт гибели Захарченко и высказали предположение, что его смерть может быть результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего, связанных с распределением бизнеса, отобранного в течение 2014-2018 годов. Кроме того, в СБУ не исключают причастности к убийству главаря боевиков и российских спецслужб, для которых достаточно одиозная фигура Захарченко могла стать лишней и мешать.

В Министерстве иностранных дел РФ обвинили Украину в убийстве Захарченко и потребовали от Запада гарантировать проведение непредвзятого расследования убийства главаря «ДНР».

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Захарченко и пообещал оккупированному Донбассу поддержку после убийства главаря боевиков «ДНР».