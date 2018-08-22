Боевики вчера били по ВСУ на всех направлениях: в ход шло запрещенное вооружение

За прошедшие сутки двое украинских военных получили ранения. По данным разведки, двое оккупантов уничтожены, еще один ранен.

На протяжении прошлых суток, 21 августа, боевики 24 раза открывали огонь по позициям ВСУ, в том числе 4 раза из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, российские оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях – и из вооружения БМП.

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«Также враг применял минометы калибра 82 и 120 мм. Обстрелы осуществлялись по защитникам населенных пунктов Артема, Новотошковское, Крымское, Зайцево, Железное, Авдеевка, Новомихайловка, Пески, Чермалык, Гнутово, Павлополь, Лебединское, Водяное и Широкино. Применяя тяжелое вооружение, противник обстрелял из минометов калибра 120 мм позиции украинских войск вблизи Железного и Гнутово, а из минометов калибра 82 мм – защитников Авдеевки и Чермалыка», – говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие сутки двое украинских военных получили ранения.

В течение ночи оккупанты 4 раза открывали огонь по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Павлополь, Лебединское и Водяное. Тяжелое вооружение не применялось.

«Потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за эти сутки нет. По данным разведки, двое оккупантов уничтожены, еще один ранен», – добавили в штабе.