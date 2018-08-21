Наблюдатели ОБСЕ за сутки зафиксировали 85 взрывов на Донбассе

В Донецкой области зафиксировано 60 взрывов, а в Луганской - 25.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявляет, что за прошедшие выходные зафиксировала 85 взрывов в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 19 августа до 19:30 20 августа, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

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"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущими сутками (зафиксировав, в том числе, 60 взрывов против 80 соответственно)", - говорится в отчете.

В частности, в Донецкой области нарушения были зафиксированы в районе Донецкой фильтровальной станции, Майорска и Пищевика.

"В Луганской области Специальная мониторинговая миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущими сутками (зафиксировав, среди прочего, 25 взрывов против 2 соответственно)", - говорится в отчете.