Российские военные согнали технику в оккупированный Крым для проведения учений

Оккупанты тренировались отражать нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника на движущуюся колонну, а также условный ремонт автомобильной и спецтехники.

Подразделения связи Черноморского флота России начали учения на полигонах в Крыму в рамках плана боевой подготовки.

На полигонах «Ангарский» и «Старый Крым» более 300 военнослужащих и около 60 единиц вооружения и спецтехники подразделений связи отрабатывают задачи «по развертыванию полевой опорной сети связи флота с целью обеспечения устойчивого непрерывного управления объединениями и военными частями флота», сообщают "Крым.Реалии" со ссылкой на пресс-службу флота.

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Оккупанты тренировались отражать нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника на движущуюся колонну, а также условный ремонт автомобильной и спецтехники.

Полевой выход продлится до середины сентября.

Как сообщал УНИАН, российское судно "Механик Погодин", которое находится в украинском санкционном списке, заблокировано на три года в порту города Херсон.