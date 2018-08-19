Российские военные согнали технику в оккупированный Крым для проведения учений

16:14, 19 августа 2018
Война
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Полевой выход продлится до середины сентября / фото belvpo.com

На полигонах «Ангарский» и «Старый Крым» более 300 военнослужащих и около 60 единиц вооружения и спецтехники подразделений связи отрабатывают задачи «по развертыванию полевой опорной сети связи флота с целью обеспечения устойчивого непрерывного управления объединениями и военными частями флота», сообщают "Крым.Реалии" со ссылкой на пресс-службу флота.

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Оккупанты тренировались отражать нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника на движущуюся колонну, а также условный ремонт автомобильной и спецтехники.

Полевой выход продлится до середины сентября.

Как сообщал УНИАН, российское судно "Механик Погодин", которое находится в украинском санкционном списке, заблокировано на три года в порту города Херсон.

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Теги: #Крым#черноморский флот