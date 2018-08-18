Российский танкер заблокирован в порту Херсона на три года - представитель президента

Судно "Механик Погодин" находится в санкционном списке СНБО.

Российское судно "Механик Погодин", которое находится в украинском санкционном списке, заблокировано на три года в порту города Херсон.

Об этом в комментарии "Громадському радио" сообщил заместитель постоянного представителя президента в Автономной республики Крым Изет Гданов.

"10 августа актив данной компании, а именно судна "Механик Погодин", был заблокирован на три года в порту города Херсон", - отметил Гданов.

По данным оператора судна,экипаж "Механика Погодина" не пустил на борт портовую инспекцию, которая хотела проверить жалобу о неудовлетворительном состоянии.

Гданов такие действия экипажа назвал незаконными и добавил, что моряки, "в соответствии с требованиями действующего законодательства, понесут ответственность".

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Представитель президента отметил, что инспекция попытается попасть на судно во второй раз.

"Каждая страна имеет право и обязана контролировать как техническое состояние судна, если есть жалобы (а там есть жалобы), так и экологическое состояние. Это наша ответственность как государства. Есть у нас и правоохранительные органы, которые обязаны предоставить возможность контролирующим структурам провести контроль в соответствии с их полномочиями. Это будет сделано", - заверил Гданов.

Напомним, 10 августа Борис Бабин сообщил, что в Херсонском порту обнаружили судно "Механик Погодин" под российским флагом, которое есть в санкционном списке СНБО. Корабль задержали.

12 августа украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что российские моряки судна "Механик Погодин" свободны в передвижении. В то же время, само судно и его имущество находятся под санкциями.