В районе Золотого оккупанты подбили авто с украинскими военными: один боец погиб

В Луганской области в результате вражеского обстрела из противотанкового ракетного комплекса был подбит автомобиль украинских военнослужащих.

В среду вечером ракета боевиков попала в автомобиль с украинскими бойцами, в результате чего один военнослужащий погиб, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Луганской гражданско-военной администрации.

Вчера вечером в районе города Золотое в результате вражеского обстрела из противотанкового ракетного комплекса был подбит автомобиль украинских военнослужащих. По уточненным данным, в результате один боец погиб и трое получили ранения.

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Кроме того, как отмечается, за прошедшие сутки и после полуночи российско-оккупационные войска 10 раз нарушали режим прекращения огня вдоль линии разграничения на Луганщине. В частности, в направлении Крымского Новоайдарского района применялись 82-мм минометы, БМП, противотанковые и автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, а также стрелковое оружие. По укреплениям украинских военнослужащих вблизи Новозвановки Попаснянского района открывался огонь из противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как сообщал УНИАН, вблизи контрольного пункта въезда-выезда «Марьинка» военнослужащий Краматорского пограничного отряда из состава Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве.