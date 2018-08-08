На линии соприкосновения военный подорвался на взрывчатке

Военнослужащий получил множественные осколочные ранения спины и головы.

Сегодня, около 15.00, возле контрольного пункта въезда-выезда «Марьинка» на линии соприкосновения, военнослужащий Краматорского пограничного отряда из состава Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

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Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, военный получил многочисленные осколочные ранения спины и головы.

"В настоящее время раненый госпитализирован и получает специализированную медицинскую помощь, его состояние здоровья – средней тяжести", - говорится в сообщении.

Про данный факт сообщили штабу ООС и другим правоохранительным органам. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как сообщал УНИАН, в июле в Луганской области мирный житель подорвался на мине.