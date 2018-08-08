В Луганской области СБУ поймала бывшего "командира взвода" боевиков

Вооруженный гранатометом и ручным пулеметом Калашникова, он принимал участие в нападении на Луганский пограничный отряд и военную часть Национальной гвардии Украины.

Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции объединенных сил, в Луганской области задержали боевика террористической организации «ЛНР».

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Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ. "Правоохранители установили, что житель Северодонецка в 2014 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Вооруженный гранатометом и ручным пулеметом Калашникова, он принимал участие в нападении на Луганский пограничный отряд и военную часть Национальной гвардии Украины. Находясь на «должности командира взвода» бандгруппировки, злоумышленник руководил боевиками на незаконных блокпостах в районе поселка Металлист и в окрестностях Луганска", - отмечается в сообщении.

Оперативники спецслужбы задержали участника НВФ в Северодонецке, куда он приехал по личным делам.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 4 ст. 260 Уголовного кодекса и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное расследование.

"Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с полицией", - подытожили в пресс-центре.