Экс-"ДНРовец" признался: 8-х дончан в январе 2015 года убили боевики в ходе внутренних разборок (видео)

Тогда преступление тут же списали на «украинскую ДРГ», но с самого начала было понятно, что это неправда.

Бывший боевик «ДНР» Денис Лотов публично подтвердил, что 22 января 2015 года незаконные вооруженные формирования обстреляли автобус на улице Куприна (Боссе) в Донецке, в результате чего погибли 8 человек.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает журналист Денис Казанский.

Журналист напоминает, что тогда преступление тут же списали на «украинскую ДРГ». «Конечно, с самого начала было понятно, что это вранье. Но теперь это подтверждает и бывший член группировки «ДНР» - боевик Денис Лотов, который воевал против Украины в 2014 году. Лотов разочаровался в «ДНР», больше не воюет и живет теперь в России. Время от времени он записывает блоги с критикой Захарченко. В одном из этих блогов он рассказал о том, кто обстрелял троллейбус. Это были казаки из группировки атамана Сафоненко, которые враждовали с "Оплотом" Захарченко», – пишет Казанский.

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Сообщается, что "сафоновские" целились в базу "оплотовцев", но промахнулись. Результат - восемь трупов мирных дончан. «Тогда, вскоре после обстрела ДНРовцы объявили, что задержали диверсантов. Но в итоге их так и не показали. И не удивительно. Ведь это были свои», – отметил журналист.

По его информации, группировку Сафоненко люди Захарченко вытеснили из «ДНР» весной 2015 года. С тех пор Сафоненко находится в России, который «ходит на встречи с российскими писателями и политиками, выступает на ТВ».

«Хотя и Сафоненко, и Лотов, который заявляет о его причастности к обстрелу, постоянно живут в России, российские правоохранители не имеют к ним вопросов. Ничто не мешает вызвать их на допрос, расследовать гибель восьмерых дончан, но россиянам это не нужно. Ведь они жалеют жителей Донбасса только на словах. На самом деле Кремлю плевать на трупы и гибель людей с украинскими паспортами. И наказывать своих боевиков за массовые убийства мирных жителей россияне не собираются. Ведь тогда придется признать, что людей убивали "свои", "защитники Донбасса", "антифашисты", а вовсе не "каратели" из Львова», – рассуждает Казанский.

«Представляете, сколько еще подобных открытий ждет нас в будущем? Можете не сомневаться - сюрпризы еще будут», – предполагает журналист.