"Республику" многие стали ненавидеть": в "ДНР" массово громят могилы боевиков (фото)

В Донецке и Макеевке разрушены могилы и памятники террористов.

Во временно оккупированных населенных пунктах Донецкой области в последнее время участились случаи вандализма и осквернения могил боевиков "ДНР", а также надругательства над "символами "ДНР".

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Так, были разрушены 18 могил и 8 крестов на Чулковском (Алексеевском) кладбище в Донецке, на кладбище № 3 Зугрэса, на Аллее славы погибших "ополченцев" совершены акты вандализма на 6 могилах, повредили или полностью уничтожили более 25 памятников на кладбище поселка Карла Маркса в Макеевке, передают "Ведомости Донбасса".

"На кладбищах «Южное» и «6-Капитальная» и на других кладбищах «ДНР» были разрушены могилы, несколько раз воровали «флаг ДНР» с Аллеи славы погибших «защитников Донбасса", - говорится в сообщении.

Так называемые представители оккупационных "властей "ДНР" заявляют, что "ранее на территории "ДНР" никогда не совершались подобные "преступления".

"Жители временно оккупированных территорий поясняют ситуацию по-своему: "Просто "республику" многие стали ненавидеть. Разочаровались".

Ранее журналист Денис Казанский сообщал, что на кладбищах оккупированного Донбасса начали воровать не только металлические изделия, но и гранитные надгробия. В подконтрольном боевикам Енакиево это становится массовым явлением.