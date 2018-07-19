"Он стервятник": журналист объяснил бегство российского террориста Прилепина из "ДНР"

По словам журналиста, Прилепин хочет занять освободившееся место председателя Союза писателей России.

Российский журналист Александр Невзоров пояснил, почему российский террорист Захар Прилепин бежал из "ДНР". По его мнению, Прилепин хочет занять освободившееся место председателя Союза писателей России.

Об этом он заявил в эфире радио "Эхо Москвы".

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На вопрос ведущей о том, почему в "ДНР" был отторгнут Прилепин, журналист ответил следующим образом: "Прилепин не отторгнут, Прилепин, как я понимаю, во-первых, оттуда эвакуировал собственную печень. Это было уже необходимо. Но вообще этот загадочный разрыв Прилепина с бандформированиями Донбасса, он не дает покоя ни прессе, ни интернету. Да я думаю, что разгадка на поверхности. Во-первых, конечно, печень, а, во-вторых, стоит вспомнить недавние события в писательском мире, чтобы отстроить эту логическую цепочку. Прилепин как такой хороший гологоловый стервятник марабу он, вероятно, слетелся на запах мертвого Ганичева (председатель Союза писателей России, - ред.). Мы же понимаем, что освободилось место председателя Союза писателей".

Как сообщал УНИАН, ранее воюющий на стороне террористов российский писатель Захар Прилепин заявил, что уходит с "поста" "замкомандира батальона армии" "ДНР".