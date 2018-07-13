Журналист о бегстве российского террориста Прилепина из "ДНР": Москве не хочется тратить деньги на этот балаган

Новостью о прекращении Прилепиным своей "деятельности" власти РФ попытались отвлечь внимание от повышения пенсионного возраста, считает журналист.

Возвращение в Москву российского писателя-террориста "ДНР" Евгения Прилепина (известного под псевдонимом Захар Прилепин - Ред.) свидетельствует о том, что Кремль уже не пытается декорировать треснувшую витрину "русского мира".

Читайте такжеРоссийский писатель-террорист бежит с Донбасса: пожаловался на жизнь в "ДНР"

Об этом на своей странице в Facebook сообщает корреспондент УНИАН в России Роман Цимбалюк.

"Убрали самого известного персонажа, который рассказывал о том, что "русские своих не бросают"... Так вот, эвакуация Прилепина из ОРДЛО свидетельствует о том, что Москве совсем не хочется тратить деньги на этот балаган. В будущем они будут делать ещё старательней вид, что ничего не происходит", - подчеркнул журналист.

По его словам, многие в Донецке даже обрадовались факту "бегства" Прилепина.

"И самое главное. Один из гауляйтеров Донбасса очень ревнивый. Он считает, что там может быть только один Захар, и это не Прилепин", - подчеркнул Цимбалюк.

Ранее воюющий на стороне террористов российский писатель Захар Прилепин заявил, что уходит с "поста" "замкомандира батальона армии" "ДНР".