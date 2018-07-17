"Выследили и умножили на ноль": под Горловкой уничтожен вражеский снайпер - волонтер

Украинские военные под Горловкой ликвидировали вражеского снайпера.

Стало известно об очередном успехе украинских военных на Донбассе: они обезвредили снайпера террористов.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер и военный блогер Виктория Руденко. Это, как она утверждает, произошло под Горловкой.

"Ночью под Горловкой был обезврежен российский снайпер, молодцы ребята, хорошо сработали, выследили и умножили на ноль", - написала она.

Как сообщал пресс-центр ООС, за прошедшие сутки на Донбассе боевики 19 раз обстреляли силы ООС, ранен военный.