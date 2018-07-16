"Кугуар" пограничников попал под огонь боевиков на Донбассе (фото)

Одна из пуль попала в лобовое стекло бронемашины "Кугуар", но не пробила его, поэтому военнослужащие не пострадали.

В Донецкой области боевики обстреляли бронеавтомобиль "Кугуар" пограничного наряда из состава Объединенных сил.

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян в Facebook.

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"В 6:00 утра во время доставки смены пограничных нарядов Краматорского отряда к т.н. "нулевому" блокпосту, что в направлении контрольного пункта въезда-выезда "Майорск", со стороны временно оккупированной территории Украины начался обстрел из стрелкового оружия", - сообщил он.

Одна из пуль попала в лобовое стекло бронемашины "Кугуар", но не пробила его, поэтому военнослужащие не пострадали.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе ликвидировали двух российских военных, получивших награды за оккупацию Крыма. Так, были уничтожены прапорщик батальона связи 18 омсбр Мазудин Неджефов и водитель того же батальона Имидвар Айдамиров.