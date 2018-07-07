Ситуация на Донбассе: боевики стреляли на отдельных направлениях

Потерь среди личного состава Объединенных сил не было.

На линии разграничения от начала суток оккупанты дважды открывали огонь по опорным пунктам украинских военных.

Как сообщает пресс-центр Объединенных сил в сводке по состоянию на 18.00, украинские защитники контролируют обстановку, устойчиво удерживают занимаемые рубежи и придерживаются режима прекращения огня.

«Российские оккупационные войска 2 раза открывали огонь на Світлодарському и Мариупольском направлениях с применением крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Новолуганське и Широкине», - сказано в сводке.

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Потерь среди личного состава Объединенных сил не было.

Как сообщал УНИАН, ранее представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк во время брифинга проинформировал, что на Донбассе сегодня с полуночи и по состоянию на 11.00 боевики трижды обстреляли позиции Объединенных сил.