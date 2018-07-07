Боевики вчера нарушали "тишину" почти по всей линии фронта: ВСУ ответили уничтожением 2-х оккупантов

Боевики российских оккупационных войск постоянно не придерживаются объявленного "хлебного" перемирие.

За прошедшие сутки, 6 июля, российские оккупационные войска нарушали установленное перемирие почти на всей линии соприкосновения.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, боевики вели огонь с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных участках использовали вооружение БМП и противотанковые управляемые ракеты.

Оккупанты 30 раз прибегали к огню по позициям ВСУ, один раз из которых применили запрещенное Минскими договоренностями оружие.

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«Подразделения Объединенных сил устойчиво удерживают занимаемые рубежи, неуклонно придерживаются режима прекращения огня и не поддаются на провокации врага», – отметили в штабе.

На Луганском направлении в районе населенного пункта Крымское боевики использовать гранатометы и стрелковое оружие.

На Попаснянском и Светлодарском направлениях оккупационные войска открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Екатериновка, Светлодарск и Новолуганское.

На Горловском направлении незаконные вооруженные формирования открывали тревожный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под обстрелы попали позиции в районе населенных пунктов Южное и Новгородское.

На Донецком направлении за прошедшие сутки боевики из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывали прицельный огонь по защитникам Троицкого, Авдеевки, Новоселовки Второй, Новотроицкого и Каменки. А в районе Красногоровки в результате снайперского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Больше всего вражеских обстрелов зафиксировано на Мариупольском направлении. 12 раз российские оккупанты пытались заставить силы ООС открыть огонь в ответ. Используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, они открывали огонь в районе населенных пунктов Богдановка, Водяное, Лебединское. Кроме этого, защитников Широкино обстреляли противотанковыми управляемыми ракетами и из 82-мм миномета

«Боевики российских оккупационных войск постоянно не придерживаются объявленного перемирия. Так, в течение текущих суток два раза открывался огонь по нашим позициям. Провокации с применением стрелкового оружия зафиксированы на Луганском и Мариупольском направлениях. Огневому воздействию подверглись позиции Объединенных сил возле Нового Айдара и Широкино. За текущие сутки потерь среди защитников Украины нет. По уточненным данным разведки, на протяжении прошлых суток в результате мероприятий контрснайперской борьбы два оккупанта были уничтожены», – сообщили в штабе.