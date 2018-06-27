Боевики обстреляли Зализное, где ранее убили школьницу: ранены мужчина и женщина

Боевики открыли минометный огонь по поселку Зализное около 16:00, ранив двух человек, которые находились во дворе дома.

В Донецкой области в результате обстрела боевиками поселка Зализное (до 2016 года - город Артёмово) возле Торецка ранены двое мирных жителей. Об этом сообщила полиция области.

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Как отмечается, боевики открыли минометный огонь по населенному пункту около 16 часов. Пострадавшие - мужчина 1951 года рождения и женщина 1958 года рождения - находились в это время во дворе дома. У мужчины в результате обстрела ранения руки, женщине осколком травмировало спину. Пострадавших доставили в больницу. Также в полиции сообщили, что в доме напротив поврежден забор.

Как сообщал УНИАН, в конце мая в Зализном взрыв выпущенного боевиками крупнокалиберного снаряда унес жизнь 9-классницы, которая гостила у своей бабушки и находилась во дворе дома. Погибшая за четыре дня до инцидента отпраздновала свой 15-й день рождения.

Сегодня, 27 июня, в результате боевых действий в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе трое украинских военнослужащих погибли, еще один получил ранения.