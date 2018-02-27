Мешал Захарченко: в "ДНР" задержали "министра энергетики"

Сотрудники "Минуглеэнерго "ДНР" задержаны по подозрению в коррупционной деятельности.

22 работника "Министерства угля и энергетики "ДНР" задержаны по подозрению "в хищении денежных средств на сумму свыше ста миллионов рублей".

Об этом сообщили в пресс-службе "МВД "ДНР".

Читайте также"Обезьяна в галстуке": главарь "ДНР" сменил образ (фото)"Установлено, что министр угля и энергетики Донецкой народной республики Эдуард Голенко с целью незаконного личного обогащения создал организованную преступную группу, участники которой под видом поставки товарно-материальных ценностей и оказания услуг совершали хищения денежных средств государственных предприятий, подконтрольных "Министерству угля и энергетики "ДНР", - говорится в заявлении.

Отметим, что ранее сторонник "ДНР" Константин Долгов сообщал, что на место Голенко Захарченко и Тимофеев хотят поставить своего человека - Сосновского.

Ранее СМИ сообщали, что из-за показания экс-главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого в России арестовали генерального директора корпорации "Индустриальный Союз Донбасса" Олега Мкртчана.

По информации СМИ, уголовное дело может быть связано с хищением части средств, выданных ИСД в виде кредитов российскими банками несколько лет назад. Деньги могли вывести через офшорные компании и похитить.