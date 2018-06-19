Тымчук объяснил, почему Путин продолжает навязывать "чеченский сценарий" возвращения Донбасса
Федерализация оккупированных территорий Донбасса может обернуться для Украины колоссальными материальными затратами на восстановление инфраструктуры, что явно приведет к упадку экономики и сыграет на руку России.
Об этом в интервью "Апострофу" рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тимчук.
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"Трудно говорить о старой дискуссии, поскольку от своей идеи Россия не отказывалась с 2014 года. Федерализация Украины для России сейчас является идеальным вариантом, ведь она де-факто контролирует оккупированные части Донбасса. При проведении федерализации и получении этими территориями легендарного и печально известного "особого статуса" фактически эта территория будет находиться в составе Украины, а управляться Российской Федерацией. Для России процесс федерализации как раз в контексте решения вопроса Донбасса был бы идеальным: они, с одной стороны, де-факто продолжают контролировать оккупированную территорию, Украина начинает там восстановление всего за свои деньги, соответственно, ее экономика приходит в еще более плачевное состояние. Поэтому вопрос федерализации Украины никогда не снимался с повестки дня. И чем дальше, тем более привлекательным он представляется для Москвы", - сказал он.
По словам Тымчука, в вопросе федерализации Донбасса для Украины, помимо восстановления инфраструктуры, есть несколько подводных камней.
"Здесь играет роль еще один фактор, которого не было весной 2014 года: кто де-юре будет контролировать эту территорию, тот будет отвечать за восстановление инфраструктуры, а для Украины стоит вопрос о выплате различных социальных пособий, речь о многомиллиардных суммах. О стоимости восстановления инфраструктуры Донбасса, которую россияне за эти годы разрушили, я вообще молчу. Это должны быть колоссальнейшие средства. А еще есть вопрос разминирования местности, то есть масса вопросов, которые влекут за собой огромные затраты", - уверен нардеп.
Что касается снятия санкций, то создание видимости деэскалации конфликта на Донбассе, не избавит Путина от них.
"Москва пыталась идти по такому пути. Они одновременно рассказывали о том, что не имеют никакого отношения к событиям на Донбассе, выступают за мирное урегулирование проблемы, параллельно все-таки вводя какие-то иллюзии режима тишины, то есть резко снижая количество обстрелов и интенсивность действий оккупационных войск. В Кремле уже поняли, что Запад сейчас не клюнет на эту удочку: те мифы, которые Кремль распространял в Европе в 2014 году, уже давно не работают и канули в Лету. Поэтому я не думаю, что изображение какой-то деэскалации на Донбассе может стать поводом говорить о снятии санкций", - уточнил Тымчук.