Тымчук объяснил, почему Путин продолжает навязывать "чеченский сценарий" возвращения Донбасса

Координатор ИС отметил, что создание видимости деэскалации конфликта на Донбассе все равно не избавит Путина от санкций.

Федерализация оккупированных территорий Донбасса может обернуться для Украины колоссальными материальными затратами на восстановление инфраструктуры, что явно приведет к упадку экономики и сыграет на руку России.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тимчук.

Читайте такжеОбострение ситуации на Донбассе ускорит падение режима Путина и он это понимает – российский финансист

"Трудно говорить о старой дискуссии, поскольку от своей идеи Россия не отказывалась с 2014 года. Федерализация Украины для России сейчас является идеальным вариантом, ведь она де-факто контролирует оккупированные части Донбасса. При проведении федерализации и получении этими территориями легендарного и печально известного "особого статуса" фактически эта территория будет находиться в составе Украины, а управляться Российской Федерацией. Для России процесс федерализации как раз в контексте решения вопроса Донбасса был бы идеальным: они, с одной стороны, де-факто продолжают контролировать оккупированную территорию, Украина начинает там восстановление всего за свои деньги, соответственно, ее экономика приходит в еще более плачевное состояние. Поэтому вопрос федерализации Украины никогда не снимался с повестки дня. И чем дальше, тем более привлекательным он представляется для Москвы", - сказал он.

По словам Тымчука, в вопросе федерализации Донбасса для Украины, помимо восстановления инфраструктуры, есть несколько подводных камней.

"Здесь играет роль еще один фактор, которого не было весной 2014 года: кто де-юре будет контролировать эту территорию, тот будет отвечать за восстановление инфраструктуры, а для Украины стоит вопрос о выплате различных социальных пособий, речь о многомиллиардных суммах. О стоимости восстановления инфраструктуры Донбасса, которую россияне за эти годы разрушили, я вообще молчу. Это должны быть колоссальнейшие средства. А еще есть вопрос разминирования местности, то есть масса вопросов, которые влекут за собой огромные затраты", - уверен нардеп.

Что касается снятия санкций, то создание видимости деэскалации конфликта на Донбассе, не избавит Путина от них.

"Москва пыталась идти по такому пути. Они одновременно рассказывали о том, что не имеют никакого отношения к событиям на Донбассе, выступают за мирное урегулирование проблемы, параллельно все-таки вводя какие-то иллюзии режима тишины, то есть резко снижая количество обстрелов и интенсивность действий оккупационных войск. В Кремле уже поняли, что Запад сейчас не клюнет на эту удочку: те мифы, которые Кремль распространял в Европе в 2014 году, уже давно не работают и канули в Лету. Поэтому я не думаю, что изображение какой-то деэскалации на Донбассе может стать поводом говорить о снятии санкций", - уточнил Тымчук.