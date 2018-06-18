Украинский генерал назвал условие, при котором Путин выведет войска с Донбасса

По словам генерала, поддержание конфликта на Донбассе дорого обходится Кремлю.

Президент России Владимир Путин выведет войска с Донбасса, если сможет при том остаться на территории политически.

Об этом экс-замглавы Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал "Апострофу".

Генерал считает, что российский лидер оставил Владислава Суркова, куратора пророссийских боевиков на Донбассе, на посту своего помощника, поскольку поставил задачу искать варианты выхода из Украины.

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"То есть выйти с оккупированных территорий военным образом, а политически там остаться. А Сурков - достаточно разумный человек. Вопрос лишь в том, куда его разум направлен и как используется", - подчеркнул Романенко.

Так, по его словам, поддержание конфликта на Донбассе дорого обходится Кремлю.

"Нынешнее состояние его не устраивает. Он ведь хочет реализовать на Донбассе такую же политику, как Россия реализовала в Чечне: чтобы Украина платила деньги Донбассу, а управлять всем этим будет Россия. Он же Кадырову проплачивает, которого это устраивает. А у нас ситуация другая: нас это не устроит, и мы на это не пойдем", - подытожил генерал.

Ранее Романенко заявлял, что единственное, что сдерживает российского лидера Владимира Путина от большой войны с Украиной – это большие потери, несовместимые с его якобы выигрышами.