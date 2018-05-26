На Донбассе силы ООС сбили вражеский беспилотник (фото)

С помощью БПЛА враг пытался вести разведку позиций украинских войск.

На Донбассе бойцы операции Объединенных сил сбили беспилотник боевиков, который вел разведку позиций украинских войск.

Об этом сообщил в пресс-центре операции Объединенных сил.

"Вчера вечером, 25 мая, силами и средствами противовоздушной обороны Объединенных сил в полосе действий одной из механизированных бригад, которая обороняется на Волновахском направлении, сбит вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), которым противник пытался вести разведку и в дальнейшем корректировать огонь по резервам бригад", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки боевики 33 раза раза обстреляли позиции ООС, ранены двое украинских защитников.