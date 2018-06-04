"Танки, БТРы, КамАЗы": в Горловке заметили огромную колону военной техники - СМИ

20:48, 04 июня 2018
Война
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По Горловке ездила техника террористов / фото sprotyv.info

Об этом передают "Ведомости Донбасса", ссылаясь на слова очевидцев.

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"Сегодня ребёнка забирала с садика и проходила возле 2-й больницы, на перекрёстке в сторону Кочегарки прошла огромная колона военной техники. Танки, БТРы, КамАЗы и грузовые машины с брезентом… Теперь вот боимся спать ложиться",- сообщают местные жители.

Источник в т.н "силовых ведомствах "ДНР" подтвердил, что техника двигалась в места дислокации для проведения масштабных учений. Сепаратистские СМИ не сообщали о предстоящих учениях боевиков.

Ранее в Ростовской области РФ вблизи границы с Украиной заметили колонну военной техники.

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Теги: #боевики#техника#Горловка