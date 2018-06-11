В Берлине "нормандская четверка" попытается договориться о немедленном прекращении огня на Донбассе - МИД

В Берлине главы внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" попытаются договориться о немедленном прекращении огня на востоке Украины.

Как говорится в сообщении на сайте МИД Украины, 11 июня в Берлине проходят переговоры глав внешнеполитических ведомств Украины, ФРГ, Франции и РФ.

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"В повестке дня заседания - обсуждение состояния выполнения Минских договоренностей, в частности немедленное достижение прекращения огня и деэскалация. Важной темой в этой связи станет обсуждение размещения на Донбассе миротворцев ООН", - говорится в сообщении.

"Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поднимет также вопрос немедленного освобождения политических заключенных и заложников, незаконно удерживаемых в России и на оккупированных ею территориях", - отметили в МИД.

Как сообщал УНИАН, в Берлине начались переговоры глав МИД "нормандской четверки". Участие в переговорах принимают министры иностранных дел Украины Павел Климкин, Германии - Гайко Маас, Франции – Жан-Ив Ле Дриан и России - Сергей Лавров.

Лавров сообщил, что будет требовать отвода войск и вооружений возле Станицы Луганской и имплементации "формулы Штайнмайера".

Маас отметил, что Украина и Россия имеют значительные расхождения по многим вопросам урегулирования ситуации на Донбассе.